FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen haben Europas Börsen zusätzlichen Auftrieb verschafft. Die Rede von Yellen wird an den Finanzmärkten als taubenhaft interpretiert. Yellen räumte ein, dass die Inflationsaussichten unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie die Inflation auf die anziehende Wirtschaft reagieren werde. Die Fed werde ihre Bilanz schrittweise abbauen. Der DAX gewinnt 1,5 Prozent auf 12.624 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,6 Prozent auf 3.520 nach oben.

Mit den Kursgewinnen hat der DAX nun die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch über die wichtige charttechnische Marke bei 12.500 Punkten. Sollte sich der Ausbruch als nachhaltig erweisen, sieht die DZ Bank Luft in Richtung der Allzeithochs bei 12.950 Punkte. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach den Yellen-Aussagen nach unten. Die Bundrendite fällt um 3 Basispunkte auf 0,52 Prozent, die Rendite der 10-jährigen US-Treasurys gibt um 4 Basispunkte auf 2,32 Prozent nach.

An den Devisenmärkten fällt der Euro nach Ständen von fast 1,15 auf 1,1415 Dollar zurück. Dies machte angesichts der taubenhaft interpretierten Aussagen von Yellen zunächst keinen Sinn. Im Devisenhandel heißt es dazu, dass der Rückgang möglicherweise damit zu erklären sei, dass auch die EZB nach Yellen nun wieder verstärkt ein Fragezeichen hinter die Inflationserwartungen machen könnte. Vor zwei Wochen hatte EZB-Präsident Draghi mit seinen falkenhaften Aussagen zur Inflationserwartung eine Euro-Rally ausgelöst.

Bilfinger steigen trotz Gewinnwarnung

Für die Aktie des Modeunternehmens Burberry geht es 3,2 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitiert der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft. Bilfinger drehen nach einem schwachen Start ins Plus und liegen nun 1,5 Prozent vorne. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. Allerdings setzt der Markt wohl darauf, dass das Ende der Fahnenstange mit der aktuellen Gewinnwarnung erreicht worden ist, heißt es.

Metro ziehen an. "Die Aufspaltung war bekannt, der Termin nicht", sagt ein Händler. Die Aufspaltung wird bereits jetzt vollzogen. Die geteilten Aktien sollen schon am Donnerstag gehandelt werden, als Metro AG und als Ceconomy AG. "Der Kurs dürfte weiter zulegen", so der Händler. Metro steigen 0,9 Prozent.

Schaeffler fallen 0,7 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" abgestuft worden sind. Deutsche Post steigen dagegen um 2,9 Prozent auf 34,07 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hat auf 40 von 35 Euro. Gewinner sind ferner Infineon mit 2,7 Prozent, sie profitieren wie andere europäische Chip-Aktien von der Stärke der US-Branche am Vorabend. STMicroelectronics in Paris springen um 2,5 Prozent.

Naga haussieren weiter - "Neuer Markt is back"

Vectron bauen ihr Plus auf 16 Prozent aus. Händler verweisen auf die Ankündigung von Berichtigungs-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Folge ist ein Aktiensplit im Verhältnis eins zu vier, der die Aktien optisch billiger und den Handel liquider machen könnte. Zuvor hatten bereits die vorläufigen Halbjahreszahlen Vectron auf Erholungskurs geführt. Der Hersteller von Kassensystemen hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 26 Prozent gesteigert und den Gewinn mehr als verdoppelt.

Naga haussieren weiter. Der Kurs legt erneut um mehr als 35 Prozent zu und notiert bei 13,34 Euro. Zum Börsendebüt am Montag waren sie mit 3,60 Euro gestartet nach einem Ausgabekurs von 2,60 Euro. Die Aktie schloss dann bei 7 Euro und stieg am Dienstag bis auf 10 Euro. "Neuer Markt is back", sagt ein Händler. Naga entwickelt unter anderem eine App für Social Trading. An dem Fintech-Unternehmen ist auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt.

