Zürich (ots) - Remo Stoffel wird seine Steuerprobleme nicht los.

Der Rechtsstreit zwischen dem Bündner Immobilienunternehmer und den

Steuerbehörden geht jetzt in die nächste Runde.



Ende Juni hat das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in St. Gallen

entschieden. Die Urteile liegen der «Handelszeitung» vor. Dabei geht

es um Stoffels Einsprache gegen die Steuerforderung der

Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) im Zusammenhang mit zwei

Gesellschaften der Priora-Gruppe.



Die ESTV verlangte von den Stoffel-Firmen nachträglich 65

Millionen Franken an Verrechnungssteuern für die Perioden 2005 bis

2008. Stoffels Steueranwalt, Urs Behnisch, plädierte auf Verjährung.

Die Richter in St. Gallen folgten seiner Argumentation nur teilweise:

Einzelne Steuerperioden sind verjährt, wodurch Stoffel gegen 7

Millionen Franken an Verrechnungssteuern nicht mehr zahlen muss.



Doch blieb das BVG auf der Linie der ESTV, was den umstrittenen

Kauf der Swissair-Immo-Tochter Avireal angeht. Hier geht es um

Verrechnungssteuerforderungen auf «angeblich geldwerte Leistungen von

156 Millionen Franken.» Sie seien noch nicht verjährt, halten die

Richter fest.



Stoffel-Sprecher Peter Hartmeier sagt auf Anfrage, dass in den

Priora-Abschlüssen latente Steuerforderungen als Passivum

berücksichtigt seien - «wie bei jeder Firma».



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90