Zwischen Blauwalen, Piraten und Zehennägeln soll es einen Zusammenhang geben. Das Gleiche gilt für Kleopatra und Beate Uhse. Diesen Behauptungen geht Moderator William Cohn ("NEO MAGAZIN ROYALE") in der neuen sechsteiligen Dokumentationsreihe "Callin' Mr. Brain" auf den Grund und liefert viele weitere Fakten und Kuriositäten. Zu sehen ist "Callin' Mr. Brain" von Sonntag, 16. Juli 2017, 16.20 Uhr, an in ZDFneo.



In der ersten Folge geht es um "Geniale Erfindungen" wie das Rad, das Telefon oder die Zahl Null: alles geistige Höhenflüge und technische Punktlandungen, die das Leben von Millionen Menschen verändert haben.



An den darauffolgenden Sonntagen beleuchtet William Cohn alias Mr. Brain außerdem "Stars der Geschichte" (23. Juli), "Großartige Rekorde" (30. Juli), "Nebulöse Mysterien" (6. August), die Besonderheiten der Deutschen in "Auffallend deutsch" (13. August) und "Geheimnisvolle Weltmeere" (20. August).



