Smithers Rapras jährliche Konferenz, die ausschließlich der Kohlenstofffaser gewidmet ist, bringt bei ihrer 21. Ausgabe erneut die Branche zusammen.



Mehr als 100 Interessenvertreter aus der Versorgungskette der Kohlestofffaser und Verbundwerkstoffe versammeln sich in München vom 10. bis zum 12. Oktober 2017 zur 21. Global Outlook for Carbon Fibre Conference.



Smithers Rapra veranstaltet die renommierte Konferenz GOCarbonFibre schon seit über 20 Jahren. Es handelt sich dabei um die einzige Konferenz, die sich ausschließlich auf die Kohlenstofffaser konzentriert. Sie bietet ein einzigartiges Forum für Kohlenstofffaserhersteller, Führungskräfte in der Verbundwerkstoffindustrie, Verfahrenstechnikerinnen und - techniker, Neueinsteiger und alle, die sich ein umfangreiches Update zu Wachstumsprognosen, Angebot und Nachfrage, die neusten Anwendungen sowie Recycling und Wiederverwertung von Kohlenstofffaser wünschen.



"GOCarbonFibre ist eine einmalige, erstklassige Konferenz mit hochkarätigen Rednern und einer persönlichen Atmosphäre. Letztes Jahr überzeugte die Konferenz wieder einmal durch ihre vorbildliche Organisation und ermöglichte ergebnisorientiertes Networking und Gelegenheiten für den technischen Austausch", so D. Buckmaster, Carbon Nexus.



Das diesjährige Programm konzentriert sich erneut auf eine Reihe brandaktueller Themen, darunter Endnutzeranwendung, nachhaltige Materialien und Methoden, die Rolle des Recyclings, neuartige Herangehensweisen in der Verbundstoffherstellung, neue Techniken in der Kohlenstofffaserproduktion, leichte Konstruktion und vieles mehr. Hier ist eine Auswahl interessanter Vorträge und Präsentationen:



- Eröffnungsrede von Richard Taube, Technical Lead bei Ford Motor Company (eingeladen) - OEM-Anwendungen, Herausforderungen bei der Materialauswahl und Entwicklungen mit Präsentationen von Airbus, Oak Ridge National Laboratory, The Manufacturing Technology Centre, InCA Technology und Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites - Neue Technologien und Entwicklungen mit Präsentationen von Harper International, Michelman, Astris Carbon und SGL Group - Recycling und Wiederverwertung mit Präsentationen der Hochschule Niederrhein, der TU Dresden sowie von MAI Carbon Clustermanagement und Carbon Composites



Die diesjährige Konferenz zeichnet sich außerdem durch zwei spannende Veranstaltungen im Vorfeld zur Konferenz aus - ein Besuch der Fabrikanlage BMW Group Werk Landshut und ein Workshop zu "Wie entwirft und baut man eine Kohlenstofffaser-Produktionslinie". Beide Veranstaltungen finden vor der Konferenz am Dienstag, dem 10. Oktober, statt.



Weitere Informationen zur GOCarbonFibre 2017 finden Sie unter http://www.gocarbonfibre.com/2017.



Über Smithers Rapra



Smithers Rapra ist weltweiter Marktführer auf dem Gebiet der Gummi-, Kunststoff- und Polymerprüfung, Beratungsdienstleistungen, Konferenzen, Schulungen, Publikationen und Marktberichte im Bereich der Reifen-, Automobil-, Verbraucher- und Medizinbranche. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smithersrapra.com.



