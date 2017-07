Mainz (ots) -



Samstag, 15. Juli 2017, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Der bekannte Perkussionist Martin Grubinger tritt anstelle des erkrankten Pianisten Lang Lang beim sommerlichen Klassikevent "Klassik am Odeonsplatz" auf. 3sat überträgt das Konzert am Samstag, 15. Juli 2017, um 20.15 Uhr, erstmals live. Im zweiten Teil ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Manfred Honeck mit Werken von Ziehrer, Dvorák und Schostakowitsch zu hören.



Der gebürtige Salzburger Martin Grubinger sorgte schon 2013 bei "Klassik am Odeonsplatz" für Begeisterung. Dieses Jahr spielt er Auszüge aus zweien seiner "Paradekonzerte": aus "The Tears of Nature" des Chinesen Tan Dun, das 2012 von Grubinger mit dem Komponisten am Dirigentenpult uraufgeführt wurde, und aus dem Konzert für Schlagzeug und Orchester des Wiener Komponisten und Solo-Paukers Bruno Hartl. Im Jahr 2000 schrieb Hartl sein Konzert für den damals 17-jährigen Martin Grubinger.



Manfred Honeck feiert sein Debüt auf dem Odeonsplatz und tritt dabei nicht nur als Dirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, sondern auch als Arrangeur in Erscheinung. Aus Höhepunkten von Antonín Dvoráks beliebter Oper "Rusalka" hat er eine eigene Orchestersuite zusammengestellt, die "Rusalka-Fantasie". Außerdem wird das Symphonieorchester die "Suite für Varieté-Orchester" von Dmitri Schostakowitsch und einen Walzer von Carl Michael Ziehrer spielen.



Weiter mit dem 3sat-Festspielsommer geht es direkt im Anschluss: Um 21.55 Uhr steht das Eröffnungskonzert des "Verbier Festival 2016" als Erstausstrahlung auf dem Programm. Eröffnet wurde das Festival im vergangenen Jahr von Charles Dutoit, seit 2009 Leiter des Verbier Festival Orchesters, und der südkoreanischen Violinistin Kyung Wha Chung.



Bis zum 16. September bietet der 3sat-Festspielsommer Konzerte, Opern und Tanz, live oder in aktuellen Aufzeichnungen: http://ly.zdf.de/Vkwq/



