Seit einem Jahr sind die Balkonmodule in Betrieb, mit denen die EWE ein ganzes Mietshaus ausgestattet hat. Die Ertragsbilanz zeigt, dass Mieter fast 80 Prozent des Solarstroms selbst nutzen und bis zu 20 Prozent ihres Stromverbrauchs damit decken können.Im Mai 2016 hat der Elektrizitätsversorger EWE die Balkone eines Miethauses in Delmenhorst mit Solarmodulen versehen. In dem vergangen Jahr konnten die Mieter fast 20 Prozent ihres Stromverbrauchs daraus decken, zieht Holger Laudeley, Geschäftsführer der Laudeley Betriebstechnik, Bilanz. Er hat die Module im Zuge der kompletten Sanierung des Hauses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...