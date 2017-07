Die 14,5 Milliarden Euro, die der Bund in den Gesundheitsfonds zahlt, reichen den Krankenkassen nicht mehr aus. Auch für Bezieher von Arbeitslosengeld II wird mehr Geld gefordert.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) fordert eine regelmäßige Anpassung der Steuerzuschüsse. Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds könne nicht bei aktuell 14,5 Milliarden Euro stehenbleiben, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Uwe Klemens, am Mittwoch in Nauen. "Die Bundesbeteiligung muss in der Zukunft dynamisiert werden." Denn es handele sich nicht um staatliche Subventionen oder Almosen, sondern das Geld diene der Finanzierung ...

