Der Pharmakonzerne Merck baut um - Stellen ab: Im Zuliefergeschäft sollen 200 Stellen durch Verlagerung und Straffung wegfallen. Den Mitarbeitern verspricht der Konzern "faire" Lösungen.

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck strafft die Produktion in seinem Zuliefergeschäft für Pharmakonzerne und Forschungseinrichtungen. Der Betrieb an den Standorten im baden-württembergischen Steinheim und Eppelheim, im bayrischen Hohenbrunn und Berlin soll verlagert und bis 2022 schrittweise eingestellt werden, teilte Merck am Mittwoch ...

