Erweitertes Leistungsportfolio im Bereich Corporate Publishing



Christian Schlottau zum Head of Corporate Publishing ernannt



IR-ONE ist mit einer neuen Zusammenarbeit in die zweite Jahreshälfte 2017 gestartet. Künftig wird Christian Schlottau den wachsenden Corporate-Publishing-Bereich bei IR-ONE mit Leistungen rund um Content, Sales und Connectivity weiter stärken.



Christian Schlottau bringt dabei langjähriges Know-how als Verlagsmanager und Marketing-Experte mit und kann auf ein geprüftes Netzwerk von Journalisten, Kreativen, Digitalspezialisten, Vermarktern und PR-Profis zurückgreifen. Er war in leitenden Positionen im Verlagswesen tätig, unter anderem beim Spiegel-Verlag, Manager Magazin sowie der Burda News Group. Zudem verfügt er durch seine mehrjährige Zeit bei Hoffmann und Campe X über umfassende Expertise in den Bereichen Kommunikationslösungen und Content Marketing.



Christian Schlottau, Head of Corporate Publishing: "Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Frank Riebel und seinem tollen Team. IR-ONE ist bei den Themen Finanzreporting und CSR sehr gut positioniert und verfügt über viel Potenzial zur Ausweitung seiner Geschäftsfelder - und das werden wir gemeinsam heben."



Frank Riebel, CEO und Founder: "Mit Christian Schlottau haben wir den richtigen Mann für den weiteren Aufbau in unserem strategischen Wachstumsfeld Corporate Publishing gefunden. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden nun ein erweitertes Leistungsspektrum aus einer Hand an."



Pressekontakt: Frank Riebel 040-689173030 frank.riebel@ir-one.de