Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor steuerpolitischen Schritten wie einer Vermögensteuer gewarnt, weil dadurch die deutsche Wettbewerbsfähigkeit global leiden würde. "Wir müssen bei allen steuerpolitischen Entscheidungen zunehmend die Globalisierung von Märkten und Arbeitsplätzen im Blick haben", sagte Schäuble bei einer Diskussionsveranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Berlin.

Eine Substanzbesteuerung wie die Vermögensteuer nannte er in diesem Kontext "ausgesprochen Gift". Vielmehr dürfe die globale Wettbewerbsfähigkeit nicht aus dem Blick geraten. Auch in Zeiten voller Kassen gelte es, die längerfristige Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Schäuble warnte in diesem Zusammenhang auch davor, angesichts der ultralockeren Geldpolitik mittelfristig der Versuchung der Selbstzufriedenheit zu erliegen. "Wenn du denkst, es geht gut, lässt du in den Anstrengungen notwendigerweise nach", mahnte er.

Außerdem warnte der Finanzminister "dringend" davor, noch stärker Rentenerhöhungen aus dem Budget zu finanzieren. "Ich plädiere dafür, grundsätzlich die sozialen Sicherungssysteme nicht immer stärker aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren", sagte Schäuble. Ferner kritisierte er indirekt das Wahlversprechen der SPD, eine Steuerreform aufkommensneutral zu gestalten. "Es gibt politisch keine aufkommensneutrale Steuerreform", konstatierte er. "Der Versuch, sich aufkommensneutral um diese Entscheidung zu drücken, führt nur ins politische Elend beziehungsweise dazu, dass es am Ende nicht dazu kommt."

Schäuble besteht auf Beteiligung der Länder

Während diejenigen, die entlastet würden, dies oft gar nicht wahrnähmen, sei die "Betroffenheit" derjenigen, die im Gegenzug belastet würden, in der Regel groß. "Wenn man Steuer gestalten will, muss man Spielraum für Entlastung haben", sagte der Finanzminister und bekräftigte seinen Vorschlag, die Steuerquote auf das Niveau zurückzuführen, auf dem es bei Erreichen der "schwarzen Null" lag. Daraus hatte Schäuble zuvor bereits mehrfach einen gesamtstaatlichen Entlastungsspielraum von rund 15 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer errechnet.

Am Mittwoch forderte er, auch die Länder müssten sich an solchen Senkungen beteiligen. "Wir müssen es also auf den Gesamtstaat machen." Der Bundesrat habe aber in dieser Wahlperiode "einstimmig" alle Maßnahmen abgelehnt, die zu geringeren Steuereinnahmen geführt hätten, erinnerte er. Schäuble bekräftigte zudem das deutsch-französische Vorhaben, gemeinsame Kriterien für die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer festzulegen. Das werde auch die europäische Debatte über eine einheitliche Grundlage befördern.

Der Präsident des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, betonte bei der Diskussion mit Schäuble, Substanzsteuern wirkten "krisenverschärfend". Zudem kritisierte er Pläne der Union für ein "Baukindergeld". Dies sei nicht das, was Deutschland brauche. Hingegen begrüßte er Vorschläge für eine steuerliche Forschungsförderung bei kleinen und mittleren Unternehmen. "Mehr Engagement" verlangte der Ökonom auf dem Feld der steuerlichen Verlustverrechnung. Fuest lehnte zudem Schäubles Vorhaben ab, die Abgeltungsteuer auf Zinserträge abzuschaffen.

