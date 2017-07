Die Advanced/Decline-Linie hört sich kompliziert an, ist aber ein wichtiges Hilsmittel, mit dem Sie ganz einfach die echte Stabiliät eines Index erkennen, ohne, dass die Treiber der schwer gewichteten Einzelwerte beeinflussen. Heißt einfach, wenn ein stark gewichteter Einzelwerte einen Index rauf oder runter treibt, ist noch lange nicht klar, wie es um den gesamten Index steht. In dieser Ausgabe Zertifkate Aktuell zeigen wir Ihnen, wie Sie die A/D-Linie ganz einfach für Ihre Investitionen nutzen können. Matthias Hüppe von der HSBC erklärt an einfachen Beispielen wie Sie bei großen Indizes die Advanced/Decline-Linie als Hilfsmittel nutzen können und somit die reale Differenz zwischen steigenden und fallenden Kursen sofort erkennen.