Zürich (ots) - Ende Jahr verlässt Präsident Vincent Martenet die

Wettbewerbskommission (Weko). Der Neuenburger Rechtsprofessor stösst

nach zwölf Jahren bei der Kommission an die Amtszeitbeschränkung.

Letzte Woche hat das Generalsekretariat von Wirtschaftsminister

Johann Schneider-Ammann das Auswahlprozedere für die Nachfolge

Martenets eröffnet und auf dem Jobportal des Bundes eine

Stellenanzeige publiziert, wie die «Handelszeitung» berichtet. Bis

Mitte August können Bewerber dem Wirtschaftsdepartement ihre

Unterlagen zusenden.



Aussichtsreichster Kandidat für das prestigeträchtige Amt ist mit

Rechtsprofessor Andreas Heinemann ein gebürtiger Deutscher. Der

55-jährige Weko-Vizepräsident lehrt an den Universitäten Zürich und

Lausanne und hat sich wissenschaftlich profiliert. Ausserdem kennt er

die Schweizer Institutionen und das hiesige Recht bestens. Kritiker

monieren allerdings, Heinemann sei zu stark vom europäischen

Kartellrecht geprägt.



Entscheidet sich der Bundesrat für eine externe Lösung, räumen

Experten Patrick Krauskopf, dem früheren Weko-Vizedirektor und

heutigen Leiter des Zentrums für Wettbewerbs- und Handelsrecht an der

ZHAW, gute Chancen ein. Entscheiden wird der Bundesrat über die

wirtschaftspolitisch relevante Personalie voraussichtlich im Herbst.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 05 269 22 90