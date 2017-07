Mainz (ots) - Donnerstag, 13. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Eric Stehfest, Schauspieler Mitri Sirin, Moderator



Reisezeit: Achtung, Stau! - Wie verhält man sich richtig? Hübsch für den Garten - Schmucklilien - Unser Garten-Experte gibt Tipps Ohren richtig reinigen - Warnung vor Wattestäbchen Lammlachs mit mediterranem Gemüse - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier



Donnerstag, 13. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Drogenkontrolle auf Festival - Großeinsatz der Polizei Expedition Deutschland: Brück - Trost bei Trixi Bratwurst und mehr - Selbstgebauter Mini-Imbiss



Donnerstag, 13. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Verona Pooth am Grill - Prominente Barbecue-Party in Berlin Das spanische Königspaar in England - Tag zwei des hohen Besuchs Filmparty in Berlin - Das alljährliche Produzentenfest



Donnerstag, 13. Juli 2017, 22.15 Uhr



maybrit Illner



Thema: Streit statt Lösungen - Scherbenhaufen nach dem Gipfel



Gäste: Sigmar Gabriel, SPD, Bundesaußenminister Edmund Stoiber, CSU, ehem. bayerischer Ministerpräsident Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende Thomas Kleine-Brockhoff, German Marshall Fund



War der Gipfel ein "totaler Fehlschlag", ist die Welt einen Schritt weiter bei der Lösung der großen Probleme? Die Großmächte jedenfalls zeigen wenig Interesse an multilateraler Zusammenarbeit. Auch deshalb solle Europa sein Schicksal in die Hand nehmen, hatte die Kanzlerin gesagt. Aber was heißt das?



Bei einer der Schicksalsfragen sind die Europäer zerstritten wie eh und je: bei der Flüchtlingsfrage. Italien ruft um Hilfe, denn 90 000 Menschen sind 2017 schon übers Mittelmeer gekommen, und täglich bringen auch deutsche Schiffe neue Bootsflüchtlinge. Die Hilfsangebote für Italien sind spärlich, stattdessen sorgen sich Bayern und Österreicher, wie sie die Grenze am Brenner dicht halten könnten.



Rette sich, wer kann? Scheitert Europa an der Flüchtlingsfrage? Und will Berlin das Problem vertagen bis nach der Wahl?







