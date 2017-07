Hamburg (ots) -



Ein strahlend weißes Lächeln ist in ihrem Business die Eintrittskarte: Model Elena Carrière pflegt ihre Zähne mit der Colgate MaxWhite Optic Zahnpasta. Jetzt erscheint die Zahnpflege in einer limitierten Design Edition - gestaltet von Elena Carrière.



Zu natürlicher Schönheit gehören weiße Zähne unabdingbar dazu. Ablagerungen, zum Beispiel nach dem Genuss von Tee oder Kaffee, setzen auch den schönsten Zähnen zu. Dagegen hilft eine Zahnpflege mit sanften Aufhellern. "Mit Colgate MaxWhite Optic habe ich im Nu weiße Zähne", sagt Elena Carrière. Das 20-jährige Model weiß, dass ein strahlendes Lächeln Türen öffnen kann.



Der Sofort-Weiß-Effekt:



Dank eines klinisch bewiesenen hochentwickelten Whitening-Systems erscheinen die Zähne nach der Pflege mit der Colgate MaxWhite Optic sofort sichtbar weißer: Einzigartige Reinigungskristalle beseitigen schonend Zahnverfärbungen, zudem wird die Reflexion des Gelb-Anteils des Lichts durch blaue Farbstoffe verringert. Der Weiß-Effekt ist sofort sichtbar.(1)



Cooles Retro-Design:



Ich habe ein cooles Retro-Design entworfen, denn es wirkt lässig und zeitlos zugleich", sagt Elena Carrière. Das klassische Colgate Blau-Weiß-Rot kombiniert mit dem stilisierten Porträt der attraktiven Hamburgerin - die Colgate MaxWhite Optic Limited Edition by Elena Carrière ist genauso ein Hingucker wie ihre schöne Namensgeberin.



Colgate MaxWhite Optic Limited Edition, mit optischen Aufhellern UVP: 2,99 EUR.



(1) Dieser optische Effekt ist zeitlich begrenzt.



Über CP GABA GmbH:



Die CP GABA GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist die deutsche Unternehmung des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Mundpflegeprodukten mit dem Bestreben, die Mundgesundheit in Deutschland zu verbessern. Das Mundpflege-Produktportfolio der CP GABA GmbH beinhaltet international angesehene Marken wie Colgate®, elmex®, aronal®, meridol® und Dentagard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Bereich der Körperpflege unter der Marke Palmolive Produkte zum Wohlfühlen für sämtliche Bedürfnisse. Im Bereich der Haushaltspflege runden die Marken Ajax, DanKlorix, Palmolive und Softlan das Markenportfolio ab. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 36.700 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von über 15 Milliarden US $.



