Nachdem die Gemeinschaftswährung am frühen Morgen bei 1,1489 US-Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016 erreicht hatte, drückten dann allerdings Gewinnmitnahmen den Kurs am Nachmittag vorübergehend unter die Marke von 1,14 Dollar. Aktuell notiert er bei 1,1417 USD. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro am Mittwochnachmittag ...

