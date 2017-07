Zürich (ots) - Der frühere Migros-Topmanager Dieter Berninghaus

holt das knapp 4 Milliarden Euro grosse Detailhandelsgeschäft seines

neuen Arbeitgebers Signa nach Zürich. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Wie aus dem Schweizer

Handelsregister hervorgeht, konsolidiert Signa derzeit sämtliche

Beteiligungen in der Zürcher Gesellschaft Signa Retail Selection.

Dazu gehören unter anderem das deutsche Luxus-Warenhaus Kadewe, die

Warenhaus-Gruppe Karstadt, die Gastro-Kette Eataly sowie diverse

E-Commerce-Anbieter, etwa der grösste Online-Velohändler Europas.



Signa ist eine Holding, die dem österreichischen

Immobilien-Unternehmer René Benko sowie dem Schweizer Schoggi-König

Ernst Tanner, Präsident von Lindt & Sprüngli, gehört. Sie besitzt

Immobilien im Wert von rund 7,5 Milliarden Euro und diverse

Detailhändler. Für Signa arbeiten über 20'000 Personen.



Ausserdem ist Berninghaus dabei, für Signa Retail einen Beirat auf

die Beine zu stellen. Er dürfte mit prominenten Detailhandelsexperten

bestückt werden und soll Berninghaus bei der Weiterentwicklung von

Signa zu einem grossen europäischen Omnichannel-Retailer beraten.

Noch will Berninghaus keine Namen nennen. Er bestätigt aber, dass

bereits erste Gespräche stattgefunden hätten. Der Beirat soll Anfang

September zusammengestellt sein.



