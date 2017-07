Ottawa - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins erstmals seit 2010 angehoben. Der Leitzins steige um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Diese Entscheidung war an den Finanzmärkten erwartet worden.

Kanada hebt damit als zweites Land der sieben führenden Industriestaaten (G7) erstmals nach der grossen Finanzkrise die Zinsen an. Bisher hatten nur die USA einen Kurswechsel eingeleitet. Noch im Jahr 2015 wurden in Kanada die Leitzinsen um insgesamt 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Verantwortlich war damals ein ...

