Die Aixtron Aktie ist wieder Anlegers Liebling. In einer beängstigend steilen Form klettert der Kurs in neue Höhen. Die Aktionäre sind erfreut und wollen noch mehr. Doch genau jetzt, wo die Party am schönsten ist, scheint dem Kursanstieg die Luft auszugehen. Solch eine Pause ist gar nicht ungewöhnlich. Nicht nur, weil dieser Wert heiß gelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...