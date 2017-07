FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 19. Juli:

DONNERSTAG, DEN 13. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 CHN: Handelsbilanz 06/17 06:00 CH: Bossard Halbjahreszahlen

07:00 CH: Barry Callebaut Umsatz 9 Monate

07:00 D: Südzucker Q1-Zahlen 07:00 F: Alstom Q1 Umsatz 07:30 F: Casino Q2 Umsatz

07:30 D: Gerresheimer Q2-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (endgültig) 08:00 D: Insolvenzen 04/17 10:00 D: Tengelmann Jahres-Pk, Mülheim an der Ruhr 11:00 D: Deutscher Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie Jahres-Pk 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/17 16:00 USA: Anhörung Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss 17:30 USA: Fed-Chef von Chicago, Charles Evans, hält Rede in Victor, Idaho

SONSTIGE TERMINE D: Global Sustainable Finance Conference - erstmals mit Zukunfts-Symposium (bis 14.07.), Karlsruhe RU: Russischer Außenminister Sergej Lawrow in Berlin + 1500 Veranstaltung der Körber Stiftung mit Rede Lawrow zu "Russland und die EU in einer sich verändernden Welt" 18:00 D: Vortrag BDI-Präsident Dieter Kempf: Die Rolle der Industrie in der deutschen Sicherheitsarchitektur, München

FREITAG, DEN 14. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Ems-Chemie Halbjahreszahlen

06:30 J: Industrieproduktion 05/17 (endgültig)

06:30 J: Kapazitätsauslastung 05/17 08:00 A: OMV Q2 Trading Update 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 06/17 11:00 EU: Handelsbilanz 05/17 12:00 IRL: BIP Q1/17 12:40 USA: JPMorgan Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q2-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/17 14:30 USA: Realeinkommen 06/17 15:15 USA: Industrieproduktion 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/17

15:30 USA: Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, hält Rede in Mexico City 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (1. Schätzung) 16:00 USA: Lagerbestände 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 06/17

S: SEB Group Halbjahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Belgien

EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland, EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Rumänien EU: DBRS Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE GB: Banken in Großbritannien müssen der Bank of England ihre Brexit-Pläne offenlegen. Die Bank of England will die Ergebnisse erst am 3. August veröffentlichen.

MONTAG, DEN 17. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/17 04:00 CHN: BIP Q2/17 11:00 D: VDMA Baden-Württemberg Jahres-Pk, Stuttgart 14:30 USA: Empire State Bericht 07/17 22:05 USA: Netflix Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Blackrock Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 12:00 D: Sommerempfang der IHK Rostock mit Festrede Bundeskanzlerin Angela Merkel, Stralsund EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel D: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) spricht zum Thema "Fake News und Hate Speach" im Social Web - was der Staat dagegen tun kann und muss

DIENSTAG, DEN 18. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 GB: Rio Tinto Q2 Operation Report 06:45 CH: Kuehne+Nagel Halbjahreszahlen 07:00 CH: Novartis Q2-Zahlen 07:30 S: Ericsson Q2-Zahlen 08:00 D: Zalando Q2 Trading Update 08:00 N: Yara Q2-Zahlen 10:30 GB: Verbraucherpreise 06/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17

11:55 USA: Unitedhealth Group Q2-Zahlen 12:40 USA: Johnson & Johnson Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q2-Zahlen 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/17 22:00 USA: IBM Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Telekom Austria Q2 Trading Statement AST: Cimic Halbjahreszahlen

D: Munich Re Halbjahresbericht zu Naturkatastrophen

E: Enagas Q2-zahlen USA: Harley-Davidson Q2-Zahlen USA: Lockheed Martin Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Urteil im Rechtsstreit zwischen Gillette und Wilkinson über Nachahmerklingen. LG Düsseldorf 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum deutschen Mitbestimmungsgesetz 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu den Prognosen der Dax-Konzerne

MITTWOCH, DEN 19. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 AST: BHP Billiton Jahresbericht Produktion

07:00 NL: ASML Holding Halbjahreszahlen 07:00 S: Tele2 Q2-Zahlen 07:20 S: Volvo AB Q2-Zahlen 08:00 GB: Wizz Air Q1-Zahlen 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:55 USA: Morgan Stanley Q2-Zahlen

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 06/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

22:00 USA: American Express Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa Q2-Zahlen 22:15 USA: Qualcomm Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

S: Electrolux Q2 Interim Statement USA: U.S. Bancorp Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München

