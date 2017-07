FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 CHN: Handelsbilanz 06/17 06:00 CH: Bossard Halbjahreszahlen 07:00 CH: Barry Callebaut Umsatz 9 Monate 07:00 D: Südzucker Q1-Zahlen 07:00 F: Alstom Q1 Umsatz 07:30 F: Casino Q2 Umsatz 07:30 D: Gerresheimer Q2-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (endgültig) 08:00 D: Insolvenzen 04/17 10:00 D: Tengelmann Jahres-Pk, Mülheim an der Ruhr 11:00 D: Deutscher Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie Jahres-Pk 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/17 16:00 USA: Anhörung Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss 17:30 USA: Fed-Chef von Chicago, Charles Evans, hält Rede in Victor, Idaho SONSTIGE TERMINE D: Global Sustainable Finance Conference - erstmals mit Zukunfts-Symposium (bis 14.07.), Karlsruhe RU: Russischer Außenminister Sergej Lawrow in Berlin + 1500 Veranstaltung der Körber Stiftung mit Rede Lawrow zu "Russland und die EU in einer sich verändernden Welt" 18:00 D: Vortrag BDI-Präsident Dieter Kempf: Die Rolle der Industrie in der deutschen Sicherheitsarchitektur, München

