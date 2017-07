Käufer, die auf eine Alno-Küche warten oder bereits eine Anzahlung geleistet haben, können beruhigt sein: Ein finanzieller Verlust ist äußerst unwahrscheinlich. Was Küchenkäufer nach dem Insolvenzantrag wissen müssen.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Wer eine Küche von Alno bestellt hat, kann damit rechnen, diese auch zu erhalten. Trotz des Insolvenzantrags rechnet der Küchenhersteller fest damit, alle Aufträge bedienen zu können.

Auch andernfalls haben Küchenkäufer relativ wenig zu befürchten. Entscheidend für sie ist letztlich: Mit wem wurde der Vertrag geschlossen? Und was steht konkret drin? Verbraucher, die eine Alno-Küche erwarten, sollten also zuallererst in den Kaufvertrag schauen ...

