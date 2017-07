Der Betriebsrat der VW-Premiumtochter Audi wirft dem Management Führungsschwäche vor. Die deutschen Werke produzieren zu wenig, der Chef kommuniziert zu wenig. Im Namen des Vorstands antwortet nun der Beschaffungschef.

Der Betriebsrat von Audi hat dem Management Führungsschwäche in der Produktion der VW-Premiumtochter vorgeworfen. Eine Produktionsstrategie sei aktuell nicht erkennbar, erklärte Betriebsratschef Peter Mosch am Mittwoch auf der Betriebsversammlung vor rund 8000 Arbeitnehmern in Ingolstadt. "Das muss sich ändern."

Gerade jetzt müssten Entscheidungen getroffen werden, um die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm auf die Elektromobilität vorzubereiten. Zudem forderte Mosch Zusagen für neue Produkte, damit die Werke ausgelastet blieben. Im Namen des Vorstands erklärte Beschaffungschef Bernd Martens, in allen Baureihen werde es Modelle mit Stromantrieb zur Produktion in allen Werken ...

