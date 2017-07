Lieber Leser,

im März 2017 war es soweit: Die Wirecard-Aktie übersprang erstmals das am 29. Oktober 2015 aufgestellte Rekordhoch von 48,96 Euro. Seither hat sich die Rekordmarke kontinuierlich nach oben verschoben. Am Dienstag wurde mit 65,10 Euro erneut eine historische Bestmarke generiert.

Gemessen am 2015er-Top hat die Aktie des Anbieters von Online-Bezahlsystemen also +33,0% an Wertzuwachs erfahren. Nicht die schlechteste Performance innerhalb von ... (Andreas Sommer)

