Lesen Sie hier den Marktkommentar Juli 2017 von Guido Barthels und Yves Longchamp.

Die Märkte erinnern uns ein wenig an die Zeit vor der Finanzmarktkrise: hohe Aktienbewertungen, sehr niedrige Kreditaufschläge und mehr als zweifelhafte Emittenten an den Kapitalmärkten! So auch diesmal. Argentinien schafft es, sich für 100 Jahre Geld an den Kapitalmärkten für gerade mal 7,125% zu beschaffen! Was ist aber diesmal anders gegenüber 2007?