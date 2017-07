von Florian Westermann, Euro am Sonntag Die Münchner gelten in Deutschland mit dem Elektroauto i3 in Sachen Elektromobilität als Vorreiter. Im direkten Vergleich mit den hochmotorisierten Elektrofahrzeugen von Tesla bleibt der i3 aber auf der Strecke. BMW-Chef Harald Krüger plant nun offenbar den Frontalangriff auf Tesla. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...