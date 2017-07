FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,32 Prozent auf 161,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,58 Prozent.

Nach Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen konnten die Bundesanleihen ihre Kursgewinne am Nachmittag deutlich ausbauen. Yellen hatte weitere schrittweise Leitzinsanhebungen in den kommenden Jahren als angemessen bezeichnet. Die Aussagen deckten sich mit früheren Stellungnahmen der Fed und lieferten keine Hinweise auf eine noch raschere geldpolitische Straffung. Dies hatte zu einem breitangelegten Rückgang der Renditen am Markt für Staatsanleihen geführt.

Zuvor wurden die Kurse der Bundesanleihen bereits durch eine robuste Auktion von zehnjährigen Papieren gestützt. Starke Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Die Industrieproduktion war im Mai stärker gestiegen als erwartet./jkr/jsl/mis

ISIN DE0009652644

AXC0238 2017-07-12/17:51