Ehemalige VW-Mitarbeiter werden zu Geiseln der Justiz: Um ihre Strafen zu reduzieren, sollen sie Vorgesetzte belasten. Dem Vorstand drohen unruhige Zeiten.

Voraussichtlich wird es am 26. Juli so laufen: James Robert Liang wird auf einem der Parkplätze am West Lafayette Boulevard im Zentrum von Detroit parken. Er wird dann, bekleidet mit Anzug, Krawatte und elektronischer Fußfessel, das Bundesgericht in Michigan betreten. Begleitet von seinen Anwälten, wird der 63-Jährige die Flure durchschreiten und schließlich vor dem Bundesrichter Sean Cox stehen. Dieser wird ein Urteil verlesen, laut dem Liang wohl für längere Zeit Abschied von der Freiheit nehmen muss und das Wellen bis nach Deutschland, in die höheren Etagen der hiesigen Autoindustrie, schlagen wird.

Denn Richter Cox könnte den deutschen VW-Ingenieur, der in Kalifornien für den Konzern arbeitete, wegen seiner Rolle im Abgasskandal für mehrere Jahre hinter Gitter schicken. Betrügerische Verschwörung gegen den Staat Amerika und Verstoß gegen Umweltgesetze lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Dafür drohten Liang 200 Jahre Haft. Dass dieses Strafmaß inzwischen vom Tisch ist, liegt an einem Deal seiner Anwälte mit der Justiz. Nur weil Liang bei den Behörden als Kronzeuge über die Verantwortlichkeiten für den Dieselskandal im Volkswagen-Konzern aussagt, wurde die Strafe reduziert. "Jetzt droht eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren", sagt Liangs Strafverteidiger Gero von Pelchrzim.

Das bevorstehende Urteil gegen Liang leitet den zweiten Vorstoß der US-Justiz auf Volkswagen ein. Nach den Milliardenstrafen gegen den Konzern hat die Justiz nun die verantwortlichen Manager im Visier und setzt dabei auf Kronzeugen wie Liang. Daran lässt der für diverse VW-Verfahren zuständige Richter Cox keinen Zweifel. Kaum hatte er im April eine Milliardenstrafe gegen VW verhängt, sagte er: Er hoffe, dass wegen des "massiven Betrugs" nun auch "Topmanager von VW von deutschen und amerikanischen Behörden verfolgt und bestraft werden". Und für alle Beteiligten aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe des VW-Konzerns hat Cox einen teuflischen Pakt im Angebot, den er auch bei Liang offeriert: Kooperieren die angeklagten Manager zur Zufriedenheit der US-Justiz und geben Einblicke in die VW-Entscheidungen, die zu dem Abgasbetrug führten, verringern sie für sich persönlich die drohenden Strafen massiv.

Das aber dürfte Dutzende Beteiligte im VW-Konzern bis in höchste Vorstandsämter alarmieren. Viele Verdächtige könnten Liangs Beispiel folgen und versuchen, die Staatsanwälte milde zu stimmen, indem sie ihre Vorgesetzten belasten. "Das Risiko ist unkalkulierbar", sagt der Anwalt eines hohen VW-Managers: "VW-Mitarbeiter könnten ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, indem sie ihre Chefs belasten." So könnte eine Lawine losgetreten werden, die die Vorstandsetage des Konzerns oder einzelner Marken wie Audi oder Porsche erfasst. "Mehr als 1000 Menschen im VW-Konzern wussten Bescheid", meint Julius Reiter, Anwalt bei Baum Reiter, über das drohende Ausmaß.

"Solche Entscheidungen trafen andere"

Dass sich aus aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern in den Händen von Justizbehörden Gefahr für das aktuelle Management ergibt, zeigte sich vergangene Woche. Da ließ die Staatsanwaltschaft München auch auf deutschem Boden einen mutmaßlich am Dieselskandal Beteiligten festnehmen: Der ehemalige Audi-Manager Giovanni P. soll die Schummelsoftware von Anfang an mitprogrammiert und über die Jahre weiterentwickelt haben. Und P., ließ sein Anwalt verlauten, werde "mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, um seinen Beitrag zur Aufklärung des Sachverhalts zu leisten".

Auf wen der dann verweisen wird, zeichnet sich auch schon ab: auf seine Vorgesetzten. Sein Mandant sei "kein Entscheidungsträger" gewesen, erklärt einer der Strafverteidiger von P. Er habe folglich "keine unternehmenspolitischen Entscheidungen dieser Tragweite treffen können", und er habe diese auch nicht getroffen. Sprich: Die Entscheidung für den Einsatz der Betrugssoftware ist weiter oben im Unternehmen getroffen worden, und der Verhaftete dürfte wohl auch sagen, von wem.

P. wird voraussichtlich nicht der einzige Audianer bleiben, dessen Aussagen Exvorgesetzten das Leben schwer machen könnten. Audi hat mehrere Kollegen von P. gefeuert, weil sie angeblich in den Skandal verstrickt sein sollen. Darunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...