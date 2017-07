Atlanta (ots/PRNewswire) - DocAuto® (https://www.docauto.com/products/imanage/), ein weltweit anerkannter Anbieter von Enterprise-Content-Management-Lösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Tiger Eye, bekannt gegeben, einem Unternehmen mit Sitz in Grossbritannien, das eine vollständige Palette an iManage-Work-Lösungen sowie Unterstützung in der gesamten EMEA-Region anbietet. Durch die Partnerschaft werden führende Softwarelösungen und umfangreiches Branchenwissen kombiniert, um erfolgreiche iManage-Work-Umgebungen gewährleisten zu können.



Seit mehr als 20 Jahren bietet DocAuto eine Reihe an innovativen Softwarelösungen im Bereich iManage Work an, einschließlich WorkSpace Manager und ePredict für das E-Mail-Management. Heute bieten die Lösungen von DocAuto ein umfassendes Lifecycle-Management für iManage-Work-Umgebungen und helfen dabei, die schwierigsten Herausforderungen zu lösen, mit denen die meisten Organisationen im Rahmen ihrer Enterprise-Content-Management-Initiativen konfrontiert sind. Durch diese Partnerschaft wird Tiger Eye die iManage-Lösungen von DocAuto verkaufen und Unterstützung in den Bereichen Implementierung und Integration im europäischen Markt bieten.



"Tiger Eye hat im EMEA-Markt expandiert und wird nun als bevorzugter iManage-Partner in den Bereichen technische Fachkompetenz, Innovation und Premium-Support angesehen", sagt Dave Wilson, Managing Director von Tiger Eye. "Wir erachten strategische Partnerschaften als entscheidend für Wachstum und freuen uns auf die Partnerschaft mit DocAuto, einem der Pioniere im iManage-Markt, um gemeinsam die besten iManage-Softwarelösungen sowie Unterstützung anbieten zu können, damit die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt und diese ihre Budgetziele erreichen können."



"Obwohl iManage seit Längerem ein beliebtes System für Anbieter von Rechts- und professionellen Dienstleistungen ist, besteht das Geheimnis des Erfolgs darin, den Organisationen dabei zu helfen, unternehmenskritische Inhalte und das geistige Eigentum in diesen Systemen einfacher zu verwalten und zu sichern", sagt David Kiefer, CEO von DocAuto. "Im Rahmen der Partnerschaft mit Tiger Eye erhalten unsere iManage-Kunden Unterstützung durch ein zusätzliches Senior-Team mit umfangreichen Kenntnissen im Sachgebiet, das motiviert ist, intelligenter und schneller zu arbeiten, um außerordentliche Ergebnisse zu erzielen."



Über DocAuto



DocAuto ist ein weltweit anerkannter Anbieter von innovativen Enterprise-Content-Management-Lösungen. Es ist unsere Aufgabe, Unternehmen dabei zu helfen, die Einführung von iManage-Work- und SharePoint-Umgebungen zu beschleunigen und deren Wert zu maximieren. Unabhängig davon, ob es sich um eine Organisation handelt, die eben erst ihre Aktivitäten aufgenommen hat, oder um ein globales Unternehmen mit komplexen Enterprise-Content-Management-Projekten, die Kunden von DocAuto profitieren von den qualitativ hochwertigsten Lösungen in der Branche und preisgekrönten Dienstleistungen. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/227692/), Twitter (https://twitter.com/DocAuto), Facebook (https://www.facebook.com/DocAuto-Inc-279453725507718/) und Google+ (https://plus.google.com/u/0/+DocautoSolutions).



Über Tiger Eye



Tiger Eye ist ein Nischenberatungsunternehmen im IT-Bereich, das sich auf den Bereich Work Product Management spezialisiert hat, und ein EMEA-Partner von iManage, DocsCorp, Appurity Connect, Mimecast und Microsoft. Das Unternehmen implementiert IT-Lösungen in ganz Europa. Wir konzentrieren uns darauf, Beratungen auf hohem Niveau durch ein erfahrenes Senior-Team anzubieten, das in enger Partnerschaft zusammenarbeitet, um spezifische Lösungen zu planen, die sämtliche Unternehmensanforderungen unserer Kunden erfüllen. Zudem bieten wir kompetente technische Unterstützung und maßgeschneiderte Entwicklungslösungen für unsere iManage-Kunden.



DocAuto ist ein eingetragenes Warenzeichen von DocAuto, Inc. WorkSpace Manager und ePredict sind Warenzeichen von DocAuto, Inc.



