Immer mehr Menschen arbeiten im Rentenalter weiter. Trend- und Zukunftsforscher Harry Gatterer weiß, warum elf Prozent im Alter zwischen 65 und 74 Jahren erwerbstätig sind.

WirtschaftsWoche: Die Zahl der Menschen, die auch jenseits des Rentenalters noch arbeiten, hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Woher kommt der Trend?Harry Gatterer: Der Trend geht einher mit der Alterung der Gesellschaft. Menschen im Alter wollen wirksam sein, etwas beitragen, in Kontakt sein, sich beschäftigen. Jedes zweite Baby, dass heute auf die Welt kommt hat die Chance 100 Jahre alt zu werden. Der Trend wird sich unweigerlich fortsetzen, weil wir immer länger leben. Keiner will sein halbes Leben lang nur zu Hause hocken. Der nachhaltige Effekt wird sein, dass sich die Gesamtvitalität in der Gesellschaft erhöht. Die Welt war noch nie so reich an Erfahrung wie heute. Die Wirtschaft und Gesellschaft braucht diese "Weisheit der Alten".

Für 37% der Erwerbstätigen ist die Arbeit die wichtigste Quelle des Lebensunterhaltes. Was treibt die anderen 63% an?Hier geht's um soziale Kontakte, ein ausgefülltes Leben, Freude an der Tätigkeit. Das sind alles Punkte, die wir stark mit Arbeit verbinden - ...

