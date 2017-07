Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Einklang mit den anderen europäischen Börsenplätzen deutlich zugelegt. Nach einem bereits freundlichen Vormittagshandel zogen die Indizes am Nachmittag mit Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen noch weiter an, wobei der Leitindex SMI auch die Marke von 9'000 Punkten wieder überstieg. Yellen habe Signale gegeben, die gegen einen schnellen Straffungskurs des Fed sprachen, so ein Marktteilnehmer. Entsprechend hätten die Finanzmärkte erleichtert reagiert.

In ihrem Auftritt vor Vertretern des US-Kongresses bezeichnete die Fed-Chefin "schrittweise Leitzinsanhebungen in den kommenden Jahren" für angemessen und bekräftigte, dass die Notenbank dieses Jahr mit dem Abbau ihrer billionenschweren Bilanz beginnen werde. Gleichzeitig bezeichnete sie den "neutralen Zinssatz" als im historischen Vergleich recht niedrig. Die jüngste Aufregung um die mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf rückte an den Börsen dagegen wieder in den Hintergrund.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,59% im Plus auf 9'015,60 Punkte nur leicht unter dem Tageshoch von 9'024 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte um 1,35% auf 1'429,76 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 1,53% auf 10'254,15 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 28 im Plus und je einer unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...