NEW YORK (Dow Jones)--Die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen machen den Indizes an der Wall Street zur Wochenmitte kräftig Beine. Der Dow-Jones-Index erklimmt im frühen Handel sogar ein neues Rekordhoch. Yellen sagte, die Wirtschaft wachse in diesem Jahr mit moderatem Tempo und kündigte an, dass die Fed den Plan zum Bilanzabbau in diesem Jahr umsetzen werde. Sie räumte indes ein, dass die Inflationsaussichten unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie die Inflation auf die anziehende Wirtschaft reagieren werde.

"Alles drehte sich darum, ob es noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr geben wird, doch die Fed wird eher den Abbau der Bilanz als weitere Zinserhöhungen zur Normalisierung der Geldpolitik nutzen", so Analyst Michael Antonelli von Robert W. Baird & Co. "Das sieht sehr nach einem taubenhaften Zinserhöhungszyklus aus, was vom Markt gern gesehen wird", ergänzt der Teilnehmer.

Der Dow-Jones-Index verbessert sich um 0,6 Prozent auf 21.530 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt bei 21.581 Punkten. Für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite steigt um 0,9 Prozent. Der technologielastige Index legt damit bereits den vierten Handelstag in Folge zu. Im weiteren Verlauf könnte noch der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank für etwas Bewegung sorgen.

Daneben spielt die allmählich anlaufende Berichtssaison zunehmend eine Rolle, zumal bereits am Freitag gleich drei große US-Banken ihre Zahlen vorlegen. Im Hintergrund schwelt jedoch die Krise um die mögliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf im Vorjahr. Am Vortag war der Dollar mit den neuen Enthüllungen um Trumps Sohn und seine Russland-Kontakte unter Druck geraten.

Dollar im Wechselbad

Passend zur taubenhaften Interpretation geriet der Dollar mit den Yellen-Aussagen zunächst unter Druck. Im weiteren Verlauf legte er dann jedoch zu, so dass der Euro aktuell auf 1,1413 Dollar abgerutscht ist. Im Tageshoch hatte er schon bei 1,1489 Dollar gelegen. Allerdings tun sich die Analysten mit einer Erklärung der Dollar-Bewegung schwer. Im Devisenhandel heißt es, dass der Rückgang möglicherweise damit zu erklären sei, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) nach Yellen nun wieder verstärkt ein Fragezeichen hinter die Inflationserwartungen machen könnte. Zuletzt hatte EZB-Präsident Mario Draghi mit hawkishen Aussagen zur Inflationserwartung eine Euro-Rally ausgelöst.

Für die Ölpreise geht es dagegen nach oben. Hier sorgt ein erneuter und zudem deutlicher als erwarteter Rückgang bei den US-Lagerdaten für gute Stimmung. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war ebenfalls eine kräftige Abnahme registriert worden. Doch sind damit die bestehenden Sorgen um ein globales Überangebot nicht aus der Welt, so ein Beobachter. Dies lässt sich an der etwas verhalteneren Reaktion von Brent ablesen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 45,48 Dollar. Für Brent geht es um 0,4 Prozent auf 47,73 Dollar nach oben.

Der Goldpreis rückt um 0,3 Prozent auf 1.221 Dollar je Feinunze vor. Zur Begründung wird auf die taubenhaften Yellen-Aussagen verwiesen. Auch die Anleihen profitieren hiervon. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt um 4 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

Fluglinien mit Prognosen gesucht

American Airlines erhöhen sich um 3,2 Prozent. Die Fluglinie hat die Umsatzprognose pro Sitzmeile für das zweite Quartal angehoben. Sie erwartet nun ein Plus von 5 bis 6 Prozent nach zuvor 3,5 bis 5,5 Prozent. Auch bei United Continental Holdings stützen Aussagen zur Umsatz-Entwicklung. Im April hatte die Fluggesellschaft ein Erlöswachstum für das Juniquartal im Passagiergeschäft auf Jahressicht von 1 bis 3 Prozent ausgerufen. Nun bezifferte die Airline den Zuwachs mit 2 Prozent. Das Papier steigt um 3,8 Prozent.

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Das Unternehmen musste zuletzt eine Reihe von Abgängen verkraften. Die Titel gewinnen 3,9 Prozent.

Die Aktien von NRG Energy schießen 17,7 Prozent nach oben. Der Druck eines aktivistischen Investors auf das Management des Unternehmens zeigt Wirkung. NRG Energy plant die Veräußerung von Unternehmensanteilen im Volumen von bis zu 4 Milliarden Dollar. Daneben sind auch noch Kostensenkungen geplant.

Energiewerte profitieren vom gestiegenen Ölpreis. So steigen Exxon Mobil um 0,5 Prozent und Chevron um 0,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.530,07 0,57 121,00 8,94 S&P-500 2.441,28 0,65 15,75 9,04 Nasdaq-Comp. 6.248,16 0,89 54,86 16,07 Nasdaq-100 5.762,98 0,93 53,18 18,49 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 -3,6 1,39 14,9 5 Jahre 1,87 -5,7 1,93 -5,0 7 Jahre 2,14 -4,8 2,18 -11,1 10 Jahre 2,32 -4,3 2,36 -12,4 30 Jahre 2,89 -3,7 2,92 -18,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.05 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1413 -0,55% 1,1476 1,1427 +8,5% EUR/JPY 129,20 -0,76% 130,19 130,36 +5,1% EUR/CHF 1,1008 -0,42% 1,1054 1,1048 +2,8% EUR/GBP 0,8855 -0,97% 0,8941 1,1240 +3,9% USD/JPY 113,21 -0,22% 113,46 114,09 -3,2% GBP/USD 1,2888 +0,43% 1,2834 1,2843 +4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,48 45,04 +1,0% 0,44 -20,1% Brent/ICE 47,73 47,52 +0,4% 0,21 -18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,01 1.217,80 +0,3% +3,21 +6,0% Silber (Spot) 15,95 15,85 +0,6% +0,10 +0,2% Platin (Spot) 916,05 903,50 +1,4% +12,55 +1,4% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +6,2% ===

