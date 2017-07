Bonn (ots) - Gerade erst besuchte er Hamburg, nun wird er zu gleich zwei Feierlichkeiten in Paris erwartet: US-Präsident Donald Trump reist zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris. Am gleichen Tag wird in diesem Jahr auch der 100. Jahrestag der Ankunft amerikanischer Truppen in Frankreich gefeiert, die damals in den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland und dessen Verbündete eingriffen.



Bereits am Donnerstag trifft sich Trump mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Die gemeinsame Pressekonferenz der beiden überträgt phoenix ab 18.30 Uhr.



Am Freitag wird US-Präsident Trump die traditionelle Militärparade auf dem Champs-Élysées verfolgen, an der auch amerikanische Soldaten teilnehmen. phoenix berichtet ab 10.00 Uhr von der Parade. ZDF-Frankreich-Korrespondent Theo Koll kommentiert das Geschehen gemeinsam mit dem deutsch-französischen Militärexperten Michael Hellerforth.



