Zürich (ots) - Das ägyptische Ferienresort El Gouna von Investor

Samih Sawiris entwickelt sich gut. Die Nachfrage nach Ferien im

Badeort am Roten Meer sei «nachhaltig» gesteigert worden, sagt

Sawiris zur «Handelszeitung». Das gelte vor allem für Gäste aus

Europa - «insbesondere aus der Schweiz, Deutschland und Österreich»,

so der ägyptische Baulöwe.



Im Portemonnaie des Unternehmers und seiner Firma Orascom klingeln

deshalb die Kassen. «Inzwischen hat die Auslastung eine Dimension

erreicht, die es uns erlaubt, höhere Preise zu verlangen», sagt

Sawiris. Das schlage sich «positiv» auf die Rendite nieder.



Sawiris bereitet sich denn auch schon auf die kommende

Wintersaison vor - High Noon am Roten Meer. Der Reiseanbieter FTI

Touristik, an dem der Investor zu einem Drittel beteiligt ist,

verdoppelt die Zahl der Flüge nach Ägypten. Ab November bietet das

Unternehmen jede Woche 142 Flugverbindungen ins Land der Pharaonen.

102 Flieger gehen nach Hurghada - dem Einfallstor für El Gouna.

Abflugsort: 25 Airports in Deutschland, Österreich, Schweiz und

Frankreich.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90