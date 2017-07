Straubing (ots) - Es hat sich wieder einmal gezeigt: Die linken Autonomen, mit ihrer hohen Gewaltbereitschaft, konnten während der G 20-Gipfeltage auf eine bewährte Infrastruktur von Gleichgesinnten, Unterstützern und Sympathisanten zurückgreifen. So erst war es möglich, diese Randale von deutschen und ausländischen Krawallmachern überhaupt derart professionell zu organisieren. Diese Strukturen gilt es zu zerschlagen: in Hamburg und anderswo. Dieses Treiben ist Deutschland unwürdig.



