Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.515,23 +1,46% +6,83% Stoxx50 3.159,06 +1,67% +4,93% DAX 12.626,58 +1,52% +9,98% FTSE 7.416,93 +1,19% +3,84% CAC 5.222,13 +1,59% +7,40% DJIA 21.504,97 +0,45% +8,82% S&P-500 2.439,83 +0,59% +8,98% Nasdaq-Comp. 6.245,63 +0,84% +16,02% Nasdaq-100 5.761,51 +0,91% +18,46% Nikkei-225 20.098,38 -0,48% +5,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,41 +53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,57 45,04 +1,2% 0,53 -19,9% Brent/ICE 47,78 47,52 +0,5% 0,26 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,41 1.217,80 +0,3% +3,61 +6,1% Silber (Spot) 15,94 15,85 +0,6% +0,09 +0,1% Platin (Spot) 917,95 903,50 +1,6% +14,45 +1,6% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +6,2%

FINANZMARKT USA

Die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen machen den Indizes an der Wall Street zur Wochenmitte kräftig Beine. Der Dow-Jones-Index erklimmt im frühen Handel sogar ein neues Rekordhoch. Yellen räumte ein, dass die Inflationsaussichten unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie die Inflation auf die anziehende Wirtschaft reagieren werde. "Alles drehte sich darum, ob es noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr geben wird, doch die Fed wird eher den Abbau der Bilanz als weitere Zinserhöhungen zur Normalisierung der Geldpolitik nutzen", so Analyst Michael Antonelli von Robert W. Baird & Co. "Das sieht sehr nach einem taubenhaften Zinserhöhungszyklus aus, was vom Markt gern gesehen wird", ergänzt der Teilnehmer. American Airlines erhöhen sich um 3,2 Prozent. Die Fluglinie hat die Umsatzprognose pro Sitzmeile für das zweite Quartal angehoben. Auch bei United Continental Holdings stützen Aussagen zur Umsatz-Entwicklung. Das Papier steigt um 3,8 Prozent. Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Die Titel gewinnen 3,9 Prozent. Die Aktien von NRG Energy schießen 17,7 Prozent nach oben. NRG Energy plant die Veräußerung von Unternehmensanteilen im Volumen von bis zu 4 Milliarden Dollar. Daneben sind auch noch Kostensenkungen geplant. Energiewerte profitieren vom gestiegenen Ölpreis. So steigen Exxon Mobil um 0,5 Prozent und Chevron um 0,7 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fed-Chefin Janet Yellen hat mit ihren Aussagen vor dem US-Kongress eine Rally an Europas Börsen ausgelöst. Die Rede von Yellen wurde an den Finanzmärkten als taubenhaft interpretiert. Die nachgebenden Marktzinsen belasteten Banken, deren Sektor mit plus 0,4 Prozent weit hinter der Gesamtentwicklung zurückblieb. Im Gegensatz zum Immobiliensektor sind steigende Marktzinsen grundsätzlich positiv für Banken, die von einer Versteilerung der Zinskurve profitieren. Commerzbank verloren 1,6 Prozent, Deutsche Bank 0,9 Prozent und Aareal Bank 0,7 Prozent. Gewinner in Europa war der Bausektor mit Plus 2,3 Prozent. Für die Aktie des Modeunternehmens Burberry ging es 3,2 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitierte der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft. Bilfinger drehten nach einem schwachen Start ins Plus und schlossen 1,7 Prozent fester. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. Allerdings setzt der Markt wohl darauf, dass das Ende der Fahnenstange mit der aktuellen Gewinnwarnung erreicht worden ist, hieß es. Schaeffler fielen 1,5 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" abgestuft wurden. Deutsche Post stiegen dagegen um 2,7 Prozent auf 34 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hatte auf 40 von 35 Euro. Gewinner waren ferner Infineon mit 2,9 Prozent, sie profitierten wie andere europäische Chip-Aktien von guten US-Vorgaben. STMicroelectronics in Paris sprangen um 3,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.05 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1415 -0,53% 1,1476 1,1427 +8,5% EUR/JPY 129,13 -0,81% 130,19 130,36 +5,0% EUR/CHF 1,1010 -0,40% 1,1054 1,1048 +2,8% EUR/GBP 0,8856 -0,96% 0,8941 1,1240 +3,9% USD/JPY 113,11 -0,31% 113,46 114,09 -3,2% GBP/USD 1,2886 +0,41% 1,2834 1,2843 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die neuen politischen Enthüllungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump haben Anleger verunsichert. Während der Dollar tendenziell unter Druck geriet, war der vermeintlich sichere Yen-Hafen gesucht. Die Aktienmärkte reagierten überwiegend mit Abschlägen. Dazu gesellte sich eine abwartend vorsichtige Haltung vor der im Tagesverlauf anstehenden Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Kongress. Der steigende Yen drückte derweil vor allem die Börse in Tokio ins Minus, weil der feste Yen die Exportchancen japanischer Unternehmen schmälert. In Australien belasteten die schwer gewichteten Bankentitel den S&P/ASX-200, der um 1,0 Prozent nachgab. Das australische Verbrauchervertrauen von Westpac für Juli zeigte erneut mehr Pessi- als Optimisten - und dies nun schon seit acht Monaten. Commonwealth Bank of Australia büßten 1 Prozent ein - auch Westpac and National Australia verbuchten Abgaben. In Schanghai verlor der Composite nach der Schwäche der Vortage wegen der Regulierungssorgen weitere 0,2 Prozent auf 3.198 Zähler, nachdem der chinesische Leitindex zum Handelsbeginn erstmals seit neun Sitzungen Aufschläge verbucht hatte. In Hongkong stieg der HSI dagegen im späten Geschäft gestützt vom Bankensektor um 0,7 Prozent, wobei auch der 1,5-prozentige Anstieg des Technologieschwergewichts Tencent half. Nach einem weiteren Allzeithoch drehten Geely in Hongkong zwischenzeitlich ins Minus, im späten Geschäft wurden die Titel aber wieder 0,6 Prozent fester gehandelt. Im laufenden Jahr hat der Automobilwert bereits um 150 Prozent zugelegt. Die Analysten von Goldman Sachs hoben das Kursziel um 22 Prozent an. Der mögliche Ausstieg des Mehrheitsaktionärs ließ Singamas Container um 4,8 Prozent nachgeben in Hongkong. Pacific International Lines hält am Hersteller von Containern 41 Prozent und denkt über einen Ausstieg nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Seibert: Siemens-Gasturbinen auf der Krim "gänzlich inakzeptabel"

Die Bundesregierung hat scharfe Kritik daran geäußert, dass Gasturbinen von Siemens unter Bruch von EU-Sanktionsbestimmungen auf der Krim gelandet sind, und eine schnelle Klärung der Angelegenheit gefordert. "Da ist vor allem das Unternehmen Siemens gefragt", betonte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. "Welche Konsequenzen dieser Vorgang hat, bemerkenswert und gänzlich inakzeptabel, wie er ist, das wird derzeit beraten."

Hannover Rück transferiert Sturmrisiken in Kapitalmarkt

Die Hannover Rück hat Versicherungsrisiken in den Kapitalmarkt transferiert. Wie der im MDAX notierte Rückversicherer mitteilte, hat er für die American Integrity Insurance Company of Florida (AIIC) erstmalig Sturm- und Gewitterrisiken an Kapitalmarktinvestoren übertragen. Die Höhe des von institutionellen Investoren dafür bereitgestellten Kapitals betrage 210 Millionen US-Dollar.

Übernahme von Epigenomics durch Chinesen gescheitert

Der chinesische Investors Cathay Fortune aus Hongkong hat bei den Aktionären von Epigenomics auf Granit gebissen. Wie die Bietergesellschaft Summit Hero Holding GmbH mitteilte, wurde die Mindestannahmeschwelle der Offerte für den Spezialisten für Krebsdiagnostik verfehlt. Zum Ende der Annahmefrist am 7. Juli um Mitternacht seien 62,13 Prozent der Epigenomics-Aktien angedient worden bzw wurden von der Bietergesellschaft gehalten oder ihr zugerechnet.

Pierer startet Übernahmeangebot für Autozulieferer SHW

Ungeachtet der ablehnenden Haltung des Vorstands seines Übernahmeziels, des Autozulieferers SHW, hat die Pierer Industrie am Mittwoch ihre Offerte an die Aktionäre der SHW AG veröffentlicht, nachdem die Bafin dafür grünes Licht gegeben hat. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie in bar. Anleger spekulieren offensichtlich auf mehr, am Mittwochnachmittag notieren SHW mit 37,70 Euro.

Jüngste Unwetterserie kostet Versicherer rund 600 Millionen Euro

Die jüngste Serie schwerer Unwetter zwischen Ende Juni und Anfang Juli kostet die Versicherer in Deutschland nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro. Etwa die Hälfte des Betrags falle für beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe an, die andere Hälfte für kaskoversicherte Autos, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Grundlage sei eine vorläufige Schadenschätzung.

Boom in der Flugzeugindustrie bringt FACC voran

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.