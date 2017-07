Die Union will Geringverdiener im Steuersystem deutlich entlasten. So soll der mittlere Steuersatz von 24 Prozent laut dem gemeinsamen Steuerkonzept von CDU/CSU künftig nicht mehr ab 13.997 Euro, sondern erst ab einem Einkommen von 16.625 Euro greifen, berichtet das "Handelsblatt" in seiner Donnerstagausgabe.

Die CSU hatte auf Basis des Steuerkonzepts mit der CDU am Mittwoch Berechnungen angestellt, wie viel Geld einzelne Steuerzahler mehr in der Tasche haben, wenn die Steuerzahler in der Einkommensteuer wie angekündigt um insgesamt 15 Milliarden Euro entlastet werden. Bereits bekannt war, dass der Spitzensteuersatz künftig nicht mehr ab 54.000, sondern erst ab 60.000 Euro Jahreseinkommen greifen soll. Unbekannt war jedoch, wie stark untere Einkommen entlastet werden sollen. Das bayerische Finanzministerium hatte in seinen Berechnungen den Steuersatz von 24 Prozent auf 16.625 Euro geschoben.

Aus CDU-Kreisen hieß es, dies sei der Tarif des gemeinsamen Unions-Steuerkonzepts.