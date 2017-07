Straubing (ots) - Der - nicht für alle Fachleute - überraschende Schüler-Boom birgt immense Chancen. Wenn Deutschland sie zu nutzen weiß. Und wenn im Bildungssystem an den richtigen Stellschrauben gedreht wird. Viele der Schüler sind Zuwanderer. Ihnen muss besondere Beachtung geschenkt werden. Je besser ausgebildet die jungen Menschen später die Schulen verlassen, desto mehr werden sie dazu beitragen, die demografischen Probleme in der Sozialversicherung abzumildern. Wenn die Bildungsplaner ihrer Verantwortung gerecht werden, wird der Fachkräftemangel nicht so dramatisch sein wie bislang befürchtet.



