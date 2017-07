München (ots) -



Kunden haben begeistert auf den diesjährigen Prime Day reagiert und ihn zum erfolgreichsten Tag in der Geschichte von Amazon.de gemacht. Erstmals konnten Prime-Mitglieder dabei ganze 30 Stunden lang von besonders attraktiven Angeboten profitieren. Bei Kunden in Deutschland und Österreich waren der Amazon Echo, Echo Dot und der Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung besonders beliebt. Weitere Top-Seller waren unter anderem die 15-monatige Playstation Plus Mitgliedschaft sowie der SodaStream CRYSTAL 2.0 Glaskaraffen Wassersprudler.



Darüber hinaus kauften Kunden am Prime Day unter anderem:



- Über 1.000.000 Artikel aus dem Bereich Fashion & Schuhe - Über 900.000 Produkte aus dem Home-Bereich - Über 800.000 Beauty-, Drogerie- und Health-Produkte - Über 600.000 Artikel aus dem Sportsegment - Über 400.000 Spielwaren



Dieses Jahr haben zudem mehr Händler als jemals zuvor am Prime Day teilgenommen. Das sagen Unternehmen und Händler:



- "Wir haben unsere gesteckten Ziele sogar übertroffen und haben einige Hundert unserer Holzspiele verkauft - für uns als kleines Unternehmen ein Riesenerfolg. Darunter waren Top-Seller wie der Logoplay Flaschen-Tresor - ein Denkspiel aus edlem Holz - aber auch klassische Brettspiele. Kunden sind zudem auf weitere Produkte aufmerksam geworden, was zu deutlich mehr Umsatz geführt hat." - sagt Horst Dirks, Inhaber von Logoplay Holzspiele aus Neu Wulmstorf.



- "Wir blicken auf einen erfolgreichen Prime Day 2017 zurück, an dem wir über 10.000 neue Kunden erreicht haben. Insgesamt haben wir 35 Produkte aus dem Bereich Sportbekleidung mit einem Rabatt von bis zu 50% angeboten. Im Vergleich zum Prime Day 2016 konnten wir eine Umsatzsteigerung von 30% erzielen." - Mert Durucan, Geschäftsführer Smilodox GmbH & Co. KG aus Hamburg.



- "Seit unserem Start auf Amazon vor vier Jahren haben wir am Prime Day 2017 mit europaweit über 1.000 Bestellungen den umsatzstärksten Tag erlebt. Gerne beteiligen wir uns auch in Zukunft an diesem Aktionstag und nutzen die Chance, neue Kunden für unsere Produkte wie Geldbörsen, Koffer & Co. zu erreichen." - Hovannes Zakaryan, MPlus Handels GmbH aus Ense in Nordrhein-Westfalen.



