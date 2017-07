Ein südkoreanischer Infrastrukturentwickler plant den Bau von drei schwimmenden Photovoltaik-Anlagen in dem asiatischen Land. Das 280-Megawatt-Projekt ist jedoch nur eines von vielen weiteren Projekten.Die Korea Rural Community Corporation plant den Bau von drei schwimmenden Photovoltaik-Anlagen auf künstlichen Seen in Südkorea. Die Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 280 Megawatt sollen jährlich knapp 160.000 Tonnen CO2 einsparen, wie der Infrastrukturentwickler vorige Woche bekannt gab. Bis zum 12. Oktober nehme Korea Rural Community Corporation Angebote von potenziellen Entwicklern ...

