Düsseldorf (ots) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am G20-Gipfel zurückgewiesen. "Miteinander reden und beharrlich verhandeln, das ist doch das Kerngeschäft der Diplomatie. Deshalb ist es verwunderlich, wenn ausgerechnet der Außenminister dieses für uns wichtigste diplomatische Ereignis des Jahres in Bausch und Bogen verdammt", sagte von der Leyen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Da habe wohl eher der Wahlkämpfer als der Chefdiplomat gesprochen. Auch das Ausland habe den G20 Gipfel als wichtig und produktiv bewertet. "Was der G20-Gipfel geschafft hat - zum Beispiel neue Initiativen für Afrika, 19 der führenden Industrieländer der Welt hinter dem Pariser Klimaabkommen zu versammeln, die besonders für die Exportnation Deutschland eminent wichtige Bestätigung des Freihandels - das war gut."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621