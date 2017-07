Generali soll Insidern zufolge die US-Investmentbank Morgan Stanley damit beauftragt haben, einen Verkauf der deutschen Tochter Generali Leben zu prüfen. Das Portfolio beinhaltet mehr als 44 Milliarden Euro Kapitalanlagen.

In Deutschland könnte Finanzkreisen zufolge bald der bislang größte Bestand an Lebensversicherungen auf den Markt kommen. Der italienische Versicherungskonzern Generali habe die US-Investmentbank Morgan Stanley damit beauftragt, alle Optionen für die deutsche Tochter Generali Leben zu prüfen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Mögliche Käufer für das Portfolio mit mehr als 44 Milliarden Euro Kapitalanlagen seien bereits angesprochen worden, berichteten Insider. Der Versicherer hatte das Neugeschäft mit traditionellen Lebensversicherungen mit langfristigen Garantien Ende 2015 eingestellt. In Generali Leben war vorher die traditionsreiche Volksfürsorge aufgegangen.

