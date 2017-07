Die Spieltheorie beeinflusst im Silicon Valley bereits die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Nun sollen auch deutsche Finanzvorstände davon profitieren. Die Zeit drängt jedoch.

Gerade für die zahlenfixierten Menschen aus der Finanzwelt mag die Aussage überraschend kommen: "Spieltheorie schafft es, Disruption erst wirklich zu verstehen, sie zu managen und zu meistern", überraschte Marcus Schreiber beim CFO-Kongress des Handelsblatts. Der findet an diesem Mittwoch und Donnerstag in München statt. Zudem erkläre die Spieltheorie, so der Vorstandschef der TWS Partners AG, wie in Unternehmen unentdeckte strategische Potenziale genutzt werden könnten.

Im Gegensatz zur Entscheidungstheorie fließen in der Spieltheorie nicht nur die eigenen, sondern auch die Entscheidungen und Aktionen anderer mit ein. Im Silicon Valley, dem Mekka der digitalen Welt, nutzen Strategen die Spieltheorie schon lange, um neue disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln. Acht Mal wurde für diesen Wirtschaftszweig bereits der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Sogar die Euro-Krise wollte man damit erklären.

Dabei kann man die Anfänge der Spieltheorie auf das 16. Jahrhundert zurückführen. Hernan Cortes hatte damals die Azteken in Mexiko angegriffen und schnell deren großes Potenzial erkannt. Deswegen verbrannte er seine Flotte. Der eigenen Mannschaft sollte signalisiert werden, ...

