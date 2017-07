Liebe Leser,

Verbio möchte weiter wachsen und expandieren. Bisher versorgt der Anbieter von Biokraftstoffen, wie Biodiesel, Kunden in Deutschland mit umweltfreundlicheren Kraftstoffen. Nun plant das Unternehmen eine Produktionsanlage in Asien zu errichten, genauer gesagt in Indien. In der Anlage soll Stroh zu Biomethan umgewandelt werden. Bisher wird Stroh oft direkt auf den Feldern verbrannt und bietet so keinen kommerziellen Nutzen. Eine entsprechende Pilotanlage ... (Johannes Weber)

