Yellen stellt behutsame Zinserhöhungen in Aussicht

Die Fed-Chefin Janet Yellen geht davon aus, dass die Zinsen in den USA in den nächsten Jahren schrittweise steigen werden. Allerdings werde das Zinsniveau nicht auf ein so hohes Niveau klettern wie in früheren Zyklen, schrieb Yellen in einer Erklärung, die sie vor ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress abgab. Die Zinsen müssten nicht mehr so stark steigen, bis ein neutrales Niveau erreicht sei.

Kanadische Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die kanadische Notenbank hat zum ersten Mal seit sieben Jahren ihre Zinsen erhöht. Der Leitzins stieg um 25 Punkte auf 0,75 Prozent. Zur Begründung verwiesen die Währungshüter auf den verbesserten Ausblick und die steigende Auslastung der Arbeitsmarkt- und Produktionskapazitäten.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai bestätigt

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Mai moderat gestiegen. Wie die Bundesbank mitteilte, legten die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,5 Prozent zu. Der vorläufige Datenausweis des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurde damit bestätigt.

BDI kritisiert Änderungen beim Außenwirtschaftsrecht

Die deutsche Industrie hat angesichts der vom Kabinett beschlossenen Erweiterungen bei der Außenwirtschaftsverordnung vor einem Rückgang ausländischer Investitionen gewarnt. "Ein Außenwirtschaftsrecht, das Investitionen mehr und mehr blockiert, lehnt der BDI ab", erklärte Stefan Mair als Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung.

Schäuble: Müssen steuerpolitisch die Globalisierung beachten

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor steuerpolitischen Schritten wie einer Vermögensteuer gewarnt, weil dadurch die deutsche Wettbewerbsfähigkeit global leiden würde. "Wir müssen bei allen steuerpolitischen Entscheidungen zunehmend die Globalisierung von Märkten und Arbeitsplätzen im Blick haben", sagte Schäuble bei einer Diskussionsveranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Schulz attackiert Merkel ebenfalls als perfide

In der Großen Koalition gärt der Streit um die G20-Aufarbeitung gewaltig. Wegen der unterstellten Nähe der SPD zu linken Krawallmachern hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nachgezogen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heftig angegriffen. "Das ist perfide", bezeichnete Schulz die Taktik von CDU und CSU nach dem G20-Gipfel in Hamburg.

EU-Kommission entlässt Griechenland aus dem Defizitverfahren

Gute Nachricht für Griechenland: Die EU-Kommission entlässt das Krisenland nach acht Jahren aus dem Verfahren wegen übermäßiger Haushaltsdefizite. Die Behörde empfahl, das Verfahren zu beenden. Sie verwies auf "wesentliche Anstrengungen" Athens in den vergangenen Jahren, seine öffentlichen Haushalte zu sanieren.

Verhofstadt: Briten können nach Brexit nicht volles Euratom-Mitglied bleiben

Großbritannien kann nach Einschätzung des Brexit-Unterhändlers des Europaparlaments nach dem EU-Austritt nicht vollständiges Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) bleiben. Die EU und Euratom seien "vollständig miteinander verbunden", sagte der Liberale Guy Verhofstadt bei einer Anhörung im EU-Parlament. Es gebe lediglich die Möglichkeit, über ein Assoziierungsabkommen weiter an Euroatom teilzunehmen.

Designierter FBI-Chef sagt Kooperation bei Russland-Ermittlungen zu

Der designierte FBI-Chef Christopher Wray hat seine Kooperation bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre zugesagt. Er wolle im Rahmen der rechtlichen Vorgaben mit dem Sonderermittler Robert Mueller zusammenarbeiten, versicherte der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kandidat für die Leitung der Bundespolizei in einer Senatsanhörung.

US-Rohöllagerbestände fallen überraschend stark

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 7. Juli stärker gefallen als erwartet. Die Lagerbestände reduzierten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,6 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 3,2 Millionen erwartet.

Opec-Gouverneure planen Sonder-Treffen am 17. Juli - Kreise

Am 17. Juli wollen sich offenbar Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien treffen. Teilnehmen würden an dem außerplanmäßigen Treffen hochrangige nationale Vertreter der Mitgliedsstaaten, die sogenannten Gouverneure, wie eine mit den Plänen vertraute Person sagte.

Opec-Förderung steigt trotz Förderbremse

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat im Juni trotz der Bemühungen zu einer Eindämmung der Ölschwemme mehr schwarzes Gold aus dem Boden gepumpt. Die tägliche Förderung der 13 Mitglieder stieg gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent auf 32,61 Millionen Barrel, wie das Kartell in seinem Monatsbericht mitteilte.

