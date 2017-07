Ist die bevorstehende Fußball-EM der Frauen in den Niederlanden in den Fokus von IS-Terroristen gerückt? Ein konkretes Anschlagsziel sei das Stadion in Utrecht. Die nationale Anti-Terror-Behörde nimmt die Bedrohung ernst.

Die radikalislamische IS-Miliz droht offenbar mit einem Anschlag auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Eine Sprecherin der Antiterror-Behörde NCTV sagte am Mittwoch, man nehme die Drohung ernst. Sie sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...