Mannheimer Morgen zur Lage bei Bilfinger Überschrift: Denkbar ungünstig Dass Bilfinger die Prognose anpassen muss, kann Vorstandschef Tom Blades gar nicht gebrauchen. Mitten im Konzernumbau und im Werben um Vertrauen ist das denkbar ungünstig. Unschöne Erinnerungen werden wach: Nicht einmal drei Jahre ist es her, dass eine Serie von Gewinnwarnungen Bilfinger in eine beispiellose Krise gestürzt - und den damaligen Vorstandschef Roland Koch den Job gekostet hat. Es ist bemerkenswert, dass sich seither verschiedene Vorstandschefs die Klinke in die Hand geben und jeder beim Aufräumen irgendeine Altlast findet. Zwar muss Blades durch ärgerlich ablaufende Projekte in den USA auf einen deutlichen Gewinn für das laufende Geschäftsjahr verzichten. Doch Bilfinger hat Glück im Unglück: Die neue Belastung können die Mannheimer durch Zahlungen aus einem Rechtsstreit in der katarischen Hauptstadt Doha ausgleichen. Auch die Anleger sind nicht in Panik geraten. Das könnte damit zu tun haben, dass Blades den Ausblick für 2017 bei Leistung und Auftragseingang bestätigt hat. Trotzdem sollte er so eine Nachricht, dass die Gewinnprognose nach unten angepasst wird, besser nicht mehr verkünden. Bilfinger könnte schnell wieder ins Chaos stürzen. Davon hatten Konzern und Mitarbeiter weiß Gott schon genug. Blades packt an, und das ziemlich entschlossen. Er hat ein einheitliches IT-System eingeführt, er hat erste Einheiten aus der Kraftwerkssparte verkauft. Blades krempelt das komplette Projektmanagement um. Das zeigt, wie viel in den vergangenen Jahren bei Bilfinger offenbar verschlafen worden ist. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 13:14 ET (17:14 GMT)