Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Blue

California, ein Hersteller von gereinigten natürlichen Inhaltsstoffen

und Aromastoffen für den Einsatz in Lebensmittelprodukten, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen seine Produktionskapazität für

Ferulasäure (FA, Ferulic Acid) bis 2018 auf schätzungsweise 500

metrische Tonnen erhöhen wird.



Ferulasäure (4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure) ist ein ubiquitärer

sekundärer Pflanzenstoff (Phytochemical), der in Zellwänden vorkommt

und sich in Lebensmitteln wie Reis, Weizen, Hafer, Samen, Bohnen,

Nüsse, Mais etc. findet. FA wirkt als Antioxidans, kann in

Nahrungsergänzungsmitteln genutzt werden, um freie Radikale und

oxidativen Stress zu bekämpfen und lässt sich für Kosmetika und

topisch anzuwendende Cremes zum UV-Schutz sowie in Lebensmitteln als

potenzielles Konservierungsmittel natürlicher Herkunft und für

weitere kommerzielle Verwendungszwecke einschließlich

pharmazeutischer Produkte einsetzen.



Cecilia McCollum, Blue Californias Executive Vice President,

kommentierte dazu, "Unsere Produktionsfähigkeit reichte für die

wachsende Nachfrage nach natürlicher Ferulasäure nicht mehr aus. Die

jetzige Erhöhung der Kapazität wird unseren Geschäftspartnern neue

wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen und ebenso den Verbrauchern

zugute kommen". Die Verfügbarkeit von natürlicher Ferulasäure ist

begrenzt, doch der Bedarf für dieses Antioxidans wächst. "Wir leisten

hier unseren Beitrag, damit unsere Kunden die natürlichen Produkte,

die der Verbraucher will, auch bereitstellen können", ergänzte

McCollum. Die weltweite Nachfrage nach natürlichen Zutaten hat sich

global als neuer Standard etabliert, und Hersteller wie Blue

California begegnen dieser Herausforderung.



Blue California ist renommiert als Innovationsführer und

bedeutender Hersteller von hochreinen natürlichen Verbindungen und

botanischen Extrakten für die Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und

Aromaindustrie. Die Fertigungsstätten des Unternehmens erfüllen

konstant sämtliche Vorgaben der GMP- und BRC-Zertifizierungen, um die

Reinheit und den gleichbleibenden Wert und die Qualität der Produkte

von Blue California zu gewährleisten.



