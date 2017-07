WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Wirtschaft ist nach Einschätzung der US-Notenbank Fed weiter auf Wachstumskurs. Die Konjunktur habe in den einzelnen Notenbankdistrikten leicht bis moderat zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed ("Beige Book"). Dabei zeige sich nach wie vor ein nur gedämpfter Anstieg bei den Löhnen und bei der Inflation insgesamt.

Die meisten Distrikte der Fed haben demnach eine weiter robuste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gemeldet. Dies gelte vor allem für den Bausektor und den IT-Bereich. Die Finanzmärkte reagierten kaum auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts./jkr/

