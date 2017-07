Von Jeffry Bartash

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Das klingt etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die Notenbank verwies unter anderem auf eine Abschwächung des Autoabsatzes und geringere Ausgaben für Baumaßnahmen.

Was die Wirtschaftsentwicklung zudem dämpfe, sei demnach offenbar ein sehr enger Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote liege mit 4,4 Prozent derzeit nahe eines 16-Jahrestiefs. Viele Unternehmen wiesen darauf hin, dass sie nicht genug geeignete Mitarbeiter für alle freien Stellen finden könnten.

Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen in allen zwölf Distrikten der Notenbank. Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung am 25. und 26. Juli. Vor geldpolitischen Entscheidungen führen die regionalen Dependancen breit angelegte Umfragen unter den Wirtschaftsakteuren des Landes durch, um ein Bild von der Konjunkturentwicklung zu erhalten.

Die Fed hat im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht. Es war die vierte Zinserhöhung seit der globalen Finanzkrise und der zweite Schritt in diesem Jahr. Ökonomen glauben, dass die Fed einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende machen will. Während am Arbeitsmarkt praktisch volle Beschäftigung herrscht, hadert die Fed allerdings mit der niedrigen Inflation, die zuletzt sogar weiter nachgelassen hat.

Fed-Chefin Janet Yellen war bei ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress auch auf die schwache Inflation eingegangen und sagte, es sei unsicher, "wann und wie stark die Inflation auf die steigende Auslastung der Kapazitäten reagieren wird". Die Fed werde deshalb deren Entwicklung in den kommenden Monaten genau unter die Lupe nehmen.

July 12, 2017

