Ein Clinch mit der EU hält Polens Regierung nicht davon ab, weitere umstrittene Reformen voranzutreiben. Ein neuer Beschluss gefährdet laut Kritikern die Unabhängigkeit der Justiz - und könnte verfassungswidrig sein.

Polens Regierung hat eine umstrittene Justizreform vorangetrieben, mit der sie Kritikern zufolge Einfluss auf die Richterwahl in dem Land nehmen will. Das Parlament, in dem die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die absolute Mehrheit hat, nahm am Mittwoch einen Gesetzentwurf an, der Änderungen bei der Zusammensetzung des Landesrichterrats ...

